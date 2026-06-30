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Акционеры «Ленты» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры «Ленты» отказались от выплаты дивидендов по итогам 2025 г. в связи с получением компанией убытка.

«Полученный МКПАО «Лента» по результатам 2025 г. убыток в размере 106 200 000 руб. погасить за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет», – сказано в сообщении компании.

По состоянию на 13:15 мск 30 июня цена акций «Ленты» упала на 0,44% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1822 руб. Объем торгов достиг 34,7 млн руб.

На закрытие торгов 29 июня цена акций «Ленты» составила 1830 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Ленты» выросла на 25,7%.

Международная компания публичное акционерное общество «Лента» (МКПАО «Лента») – один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров, основанный в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома, а также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн. Среди активов около 6300 розничных магазинов общей торговой площадью 2,9 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России, которые посещают 4 млн покупателей ежедневно. Основным владельцем является «Севергрупп» Алексея Мордашова, в свободном обращении 21% акций.

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