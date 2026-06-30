Акционеры «Ленты» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год

Международная компания публичное акционерное общество «Лента» (МКПАО «Лента») – один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров, основанный в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома, а также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн. Среди активов около 6300 розничных магазинов общей торговой площадью 2,9 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России, которые посещают 4 млн покупателей ежедневно. Основным владельцем является «Севергрупп» Алексея Мордашова, в свободном обращении 21% акций.