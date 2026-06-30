Цена акций «Русгидро» на Мосбирже выросла на 5,4%

«Русгидро» – один из крупнейший российских электроэнергетических холдингов и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Группа создана в 2004 г. и объединяет более 60 российских ГЭС, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций составляет 39 ГВт, а протяженность линий электропередачи – более 110 000 км. География деятельности группы охватывает более 30 регионов России. Компания входит в сотню лидеров в России по выручке. На 62% контролируется государством, доля акций в свободном обращении составляет 15%.