Цена акций «Русгидро» на Мосбирже выросла на 5,4%
По состоянию на 14:19 мск 30 июня цена акций «Русгидро» выросла на 5,44% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,33 руб. Объем торгов составил 113,38 млн руб.
На закрытие торгов 29 июня цена акций «Русгидро» составила 0,31 руб., оборот торгов достиг 98,75 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Русгидро» снизилась на 31,2%.
Цены акций компании растут на новостях с собрания акционеров. Так, предполагается, что после завершения масштабного инвестиционного цикла компания рассчитывает вернуться к регулярным дивидендным выплатам в рамках дивидендной политики.
«Русгидро» – один из крупнейший российских электроэнергетических холдингов и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Группа создана в 2004 г. и объединяет более 60 российских ГЭС, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций составляет 39 ГВт, а протяженность линий электропередачи – более 110 000 км. География деятельности группы охватывает более 30 регионов России. Компания входит в сотню лидеров в России по выручке. На 62% контролируется государством, доля акций в свободном обращении составляет 15%.