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Акционеры «Сегежа групп» отказались от дивидендов за 2025 год

Ведомости

Совет директоров лесопромышленного холдинга ПАО «Сегежа групп» утвердили невыплату дивидендов по итогам 2025 г., сообщил «Интерфакс».

Такое решение было принято советом директоров в связи с отсутствием у компании чистой прибыли.

Последний раз «Сегежа» выплачивала дивиденды по итогам 2021 г. Тогда акционеры получили по 0,64 руб. на акцию

Выручка «Сегежи» по МСФО за 2025 г. снизилась на 12% до 89,2 млрд руб. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2025 г. сократился более чем вдвое, до 67 млрд руб. по сравнению со 147,8 млрд руб. на конец 2024 г.

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