«Петербургснаб» просрочил выплату купона по выпуску облигаций
Лизинговая компания «Петербургснаб» допустила технический дефолт на один день при выплате 55-го купона по выпуску облигаций серии 001Р-01. Сообщение эмитента опубликовал центр раскрытия корпоративной информации.
Причиной просрочки указано частичное отсутствие денежных средств, которое обусловлено технической ошибкой при создании платежного поручения. Тем не менее, все выплаты уже поступили держателям облигаций. Длительность просрочки составила один день.
При этом очередную амортизационную часть «Петербургснаб» выплатил вовремя.
После этого рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг компании до уровня ruВ+, прогноз – стабильный. Ранее у «Петербургснаб» действовал рейтинг на уровне ruВВ-.