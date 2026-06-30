Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,619+2,19%KLVZ1,902+3,26%CHKZ14 400-1,71%IMOEX2 348,15-0,07%RTSI945,09-0,73%RGBI113,38-0,38%RGBITR754,5-0,34%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Петербургснаб» просрочил выплату купона по выпуску облигаций

Ведомости

Лизинговая компания «Петербургснаб» допустила технический дефолт на один день при выплате 55-го купона по выпуску облигаций серии 001Р-01. Сообщение эмитента опубликовал центр раскрытия корпоративной информации.

Причиной просрочки указано частичное отсутствие денежных средств, которое обусловлено технической ошибкой при создании платежного поручения. Тем не менее, все выплаты уже поступили держателям облигаций. Длительность просрочки составила один день.

При этом очередную амортизационную часть «Петербургснаб» выплатил вовремя.

После этого рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг компании до уровня ruВ+, прогноз – стабильный. Ранее у «Петербургснаб» действовал рейтинг на уровне ruВВ-.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте