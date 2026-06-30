Российский рынок акций растерял весь дневной рост
По состоянию на 18:40 мск 30 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,23% и составил 2344,30. Индекс РТС снизился на 0,89% и составил 943,54.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Озон фармацевтика» – 42,98 руб. (+4,73%)
ТГК-1 – 0,00 руб. (+4,12%)
«Фикс Прайс» – 0,43 руб. (+3,46%)
«Русгидро» – 0,32 руб. (+3,43%)
«Мосэнерго» – 1,93 руб. (+2,58%)
В аутсайдерах торгов оказались:
АФК «Система» – 11,51 руб. (-6,90%)
«М.видео» – 57,05 руб. (-3,72%)
«Татнефть» ао – 501,90 руб. (-3,30%)
VK – 191 руб. (-3,19%)
«Татнефть» ап – 473,10 руб. (-2,66%)
Общий объем торгов составил 86,90 млрд руб.