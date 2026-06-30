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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций растерял весь дневной рост

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 30 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,23% и составил 2344,30. Индекс РТС снизился на 0,89% и составил 943,54.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 86,90 млрд руб.

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