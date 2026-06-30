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Акционеры «Фосагро» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры «Фосагро» на годовом собрании одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 г., сообщил «Интерфакс».

Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко рассказал, что решение связано с негативными факторами, влияющими на компанию со II полугодия 2025 г. – валютным курсом и ценами на сырье. Он отметил, что они имеют кратковременный характер.

Последние выплаты компания осуществляла за первое полугодие 2025 г. в размере 273 руб. на акцию.

Читая прибыль по МФСО по итогам 2025 г. у «Фосагро» выросла на 35% – до 114,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 13% и составила до 573,6 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 12% – до 226,4 млрд руб. Общий долг на конец 2025 г. составил 335,15 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 27% год к году, достигнув 35 млрд руб.

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