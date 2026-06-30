Акционеры «Фосагро» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Читая прибыль по МФСО по итогам 2025 г. у «Фосагро» выросла на 35% – до 114,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 13% и составила до 573,6 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 12% – до 226,4 млрд руб. Общий долг на конец 2025 г. составил 335,15 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 27% год к году, достигнув 35 млрд руб.