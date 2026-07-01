Акции «Красного Октября» выросли на 6,3%
Цена обыкновенных акций «Красного Октября» на Московской бирже выросла на 6,3%, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 08:53 мск их стоимость составила 978 руб. На закрытии торгов 30 июня цена «Красного Октября» составила 925 руб., оборот торгов достиг 5,04 млн руб.
За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций «Красного Октября» снизилась на 21,9%.
26 мая Совет директоров «Красного Октября» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. 30 июня акционеры на годовом собрании утвердили решение. Последний раз компания перечисляла выплаты в размере 0,1 руб. на акцию в 2024 г.
Выручка по итогам 2025 г. у «Красного Октября» составила 24,3 млрд руб. Операционная прибыль вышла в 26,7 млн против убытка в 0,59 млрд по итогам 2024 г. Чистая прибыль выросла до 93 млн с 4 млн годом ранее. EBITDA составила 161 млн руб.