Акции «Красного Октября» выросли на 6,3%

Выручка по итогам 2025 г. у «Красного Октября» составила 24,3 млрд руб. Операционная прибыль вышла в 26,7 млн против убытка в 0,59 млрд по итогам 2024 г. Чистая прибыль выросла до 93 млн с 4 млн годом ранее. EBITDA составила 161 млн руб.