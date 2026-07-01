Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 12:17 мск 1 июля цена акций «Аэрофлота» выросла на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 40,05 руб. Объем торгов составил 496,48 млн руб.
На закрытие торгов 30 июня цена акций «Аэрофлота» составила 39,62 руб., оборот торгов достиг 1,33 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 38,9%.
«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов. РФ контролирует 74% компании, в свободном обращении 25% обыкновенных акций.