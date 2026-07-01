Годовое собрание акционеров «Русагро» не состоялось
Новую дату ГОСА должен определить совет директоров компании. Повторное собрание будет признано состоявшимся при условии участия акционеров, совокупно владеющих более 30% акций.
По состоянию на 13:40 мск 1 июля цена акций «Русагро» выросла на 0,43% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 83,5 руб. Объем торгов составил 66,15 млн руб.
На закрытие торгов 30 июня цена акций «Русагро» составила 83,18 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 28,1%.
Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованный в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.