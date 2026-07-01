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Материнская компания CarMoney не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ, материнская компания финтех-сервиса CarMoney) на общем собрании одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 г. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

СТГ выплачивала дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 0,08 руб. на обыкновенную акцию.

Чистая прибыль СТГ за 2025 г. составила 2,15 млн руб. против 234,71 млн в 2024 г. Выручка составила 3,33 млрд руб. Операционный денежный поток (OCF) компании отрицательный. Показатель составил -1,04 млрд руб.

ПАО «СТГ» («Смарттехгрупп») – московская холдинговая компания, основанная в октябре 2022 г. Она создана для подготовки к IPO и является материнской структурой для финтех-сервиса CarMoney, который составляет ее главный актив.

Car Money предоставляет микрозаймы под залог автомобилей и спецтехники, оставляя транспортное средство у клиента.

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