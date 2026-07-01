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Cloud.ru привлек 10 млрд рублей на дебютных облигациях

Ведомости

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru закрыл книгу заявок по дебютному выпуску двухлетних биржевых облигаций. Спрос инвесторов вдвое превысил предложение, заявили в компании.

Речь идет об облигациях серии 001P-01, выпущенных объемом 10 млрд руб. с фиксированной ставкой в 14,2% годовых. Выплаты купона компания обещает осуществлять каждые 30 дней. Сбор книги заявок прошел 30 июня путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланирован на 3 июля.

«Высокий интерес был проявлен институциональными инвесторами, в том числе управляющими и страховыми компаниями», – сказал генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий. Он уточнил, что привлеченные средства направят на развитие инфраструктуры, приобретение ИТ-оборудования и расширение продуктового портфеля.

Выручка компании по МСФО выросла на 50% год к году и составила 76,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 86% до 14,7 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали сервисы для работы с ИИ. Их выручка выросла на 73% по сравнению с 2024 г. и достигла 41 млрд руб., превысив половину общей выручки компании. Долговая нагрузка Cloud.ru снизилась: отношение чистого долга к EBITDA на конец 2025 г. составило 0,1x против 0,6x годом ранее.

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