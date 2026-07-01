Cloud.ru привлек 10 млрд рублей на дебютных облигациях

Выручка компании по МСФО выросла на 50% год к году и составила 76,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 86% до 14,7 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали сервисы для работы с ИИ. Их выручка выросла на 73% по сравнению с 2024 г. и достигла 41 млрд руб., превысив половину общей выручки компании. Долговая нагрузка Cloud.ru снизилась: отношение чистого долга к EBITDA на конец 2025 г. составило 0,1x против 0,6x годом ранее.