Цена акций «М.видео» на Мосбирже упала на 5,0%
По состоянию на 15:59 мск 1 июля цена акций «М.видео» снизилась на 5,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 54,90 руб. Объем торгов составил 39,36 млн руб.
На закрытие торгов 30 июня цена акций «М.видео» составила 57,40 руб., оборот торгов достиг 50,51 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «М.видео» снизилась на 41,5%.
«М.Видео» – одна из крупнейших розничных сетей по объемам продаж электроники и бытовой техники в России, созданная в 1993 г. Группа объединяет розничные бренды «М.Видео» и «Эльдорадо», слияние которых произошло в 2018 г. У группы более 1000 магазинов в 250 городах России. Входит в сотню лидирующих по выручке компаний страны. Половина капитала – под контролем МКООО «Эрикария», а 21% акций на начало 2026 г. был в свободном обращении.