Российский рынок акций начал день снижением
По состоянию на 10:00 мск 2 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,60% и составил 2 330,57. Индекс РТС снизился на 0,60% и составил 938,07
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ПИК – 540 руб. (+1,24%)
Мосбиржа – 171,51 руб. (+0,59%)
«Аэрофлот» – 40,07 руб. (+0,58%)
Инарктика – 337,20 руб. (+0,57%)
«Ренессанс страхование» – 79,24 руб. (+0,43%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Русснефть» – 73,45 руб. (-2,72%)
Группа «Позитив» – 806,20 руб. (-2,21%)
«Мечел» ао – 37,98 руб. (-1,78%)
«Русгидро» – 0,32 руб. (-1,35%)
«Озон фармацевтика» – 43,69 руб. (-1,22%)
.Общий объем торгов составил 4,52 млрд руб..