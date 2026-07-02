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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций начал день снижением

Ведомости

По состоянию на 10:00 мск 2 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,60% и составил 2 330,57. Индекс РТС снизился на 0,60% и составил 938,07

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

  • ПИК – 540 руб. (+1,24%)

  • Мосбиржа – 171,51 руб. (+0,59%)

  • «Аэрофлот» – 40,07 руб. (+0,58%)

  • Инарктика – 337,20 руб. (+0,57%)

  • «Ренессанс страхование» – 79,24 руб. (+0,43%)

В аутсайдерах торгов оказались:

.Общий объем торгов составил 4,52 млрд руб..

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