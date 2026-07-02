Акционеры Совкомбанка утвердили дивиденды за 2025 год

Совкомбанк по итогам 2025 г. заработал 53,2 млрд руб. по МСФО, что на 31% меньше значения 2024 г., когда банк получил 77,2 млрд руб. чистой прибыли. Значительную часть этого результата обеспечило второе полугодие, за которое банку удалось заработать 35 млрд руб. – в 2 раза больше, чем за первое полугодие. Рентабельность капитала по итогам 2025 г. составила 15% против 26% годом ранее. Пик давления на рентабельность пришелся на II квартал: стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска – 3,7%, а отношение затрат к доходам – 61%.