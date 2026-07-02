Акционеры Совкомбанка утвердили дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Совкомбанк» одобрили выплаты дивидендов по результатам 2025 г. Размер выплат составил 0,35 руб. на обыкновенную акцию, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки определена на 13 июля. Выплаты должны прийти инвесторам до 28 июля.
На дивиденды банк направит часть чистой прибыли в размере 7,86 млрд руб. Кроме того, акционеры Совкомбанка распределили 9,11 млрд руб. на пополнение резервного фонда, а остальную часть прибыли решили оставить в составе нераспределенной.
Совкомбанк по итогам 2025 г. заработал 53,2 млрд руб. по МСФО, что на 31% меньше значения 2024 г., когда банк получил 77,2 млрд руб. чистой прибыли. Значительную часть этого результата обеспечило второе полугодие, за которое банку удалось заработать 35 млрд руб. – в 2 раза больше, чем за первое полугодие. Рентабельность капитала по итогам 2025 г. составила 15% против 26% годом ранее. Пик давления на рентабельность пришелся на II квартал: стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска – 3,7%, а отношение затрат к доходам – 61%.
Чистый процентный доход по итогам года вырос на 11,68% год к году (г/г) до 176,5 млрд руб., чистый комиссионный – на 23,94% до 48,9 млрд руб. Кредитование граждан принесло банку на 26% больше процентных доходов по сравнению с 2024 г., в то время как корпоративные кредиты – на 31,55% больше.