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Главная / Инвестиции /

Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 11:36 мск 2 июля цена акций ГК «Самолет» снизилась на 2,14% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 304 руб. Объем торгов составил 566,47 млн руб.

На закрытие торгов 1 июля цена акций ГК «Самолет» составила 306 руб., оборот торгов достиг 3,40 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 75,3%.

Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.

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