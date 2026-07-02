Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 4,2%
По состоянию на 11:52 мск 2 июля цена акций «СПБ биржи» снизилась на 4,25% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 134,10 руб. Объем торгов составил 164,72 млн руб.
На закрытие торгов 1 июля цена акций «СПБ биржи» составила 138,50 руб., оборот торгов достиг 586,71 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 37,7%.
«СПБ биржа» – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, оснвоанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы. Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.