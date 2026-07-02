Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,458-0,11%BISVP9,93-0,3%LIFE1,34-8,53%IMOEX2 297,01-2,03%RTSI924,56-2,03%RGBI112,77-0,2%RGBITR751,03-0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 4,2%

Ведомости

По состоянию на 11:52 мск 2 июля цена акций «СПБ биржи» снизилась на 4,25% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 134,10 руб. Объем торгов составил 164,72 млн руб.

На закрытие торгов 1 июля цена акций «СПБ биржи» составила 138,50 руб., оборот торгов достиг 586,71 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 37,7%.

«СПБ биржа» – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, оснвоанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы. Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её