Совокупный объем торгов на «СПБ бирже» в июне вырос на 57,46%
Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами на «СПБ бирже» в июне составил 290,24 млрд руб. Показатель на 57,46% превысил майские результаты, когда объем торгов составил 184,33 млрд руб. Об этом сообщила сама площадка.
Среднедневной объем торгов достиг 5,16 млрд руб., а в мае – 4,45 млрд руб. Количество активных счетов у инвесторов увеличилось на 0,87% до 1,63 млн. Всего участники заключили 30,93 млн сделок с ценными бумагами – рост на 8,11%.
Объем сделок с неоактивами в июне вырос в три раза и достиг 140,57 млрд руб. В день в среднем объем торгов составлял 4,85 млрд руб. Всего было заключено 4,13 млн сделок с неоактивами, что почти в пять раз больше, чем в мае. Максимальный дневной объем торгов отмечен 17 июня. Тогда участники заключили сделок на 11,04 млрд руб.
На «СПБ бирже» доступны 25 неоактивов на глобальные акции. В частности, Amazon, Advanced Micro Devices, Coinbase, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla. Также доступны индексы криптовалют: биткойна, эфириума, соланы, риппла и трона.
Доступ к сделкам с неоактивами на акции открыт для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста, а контракты на криптовалюты и акции Coinbase доступны только для квалифицированных инвесторов.