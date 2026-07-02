Совокупный объем торгов на «СПБ бирже» в июне вырос на 57,46%

Объем сделок с неоактивами в июне вырос в три раза и достиг 140,57 млрд руб. В день в среднем объем торгов составлял 4,85 млрд руб. Всего было заключено 4,13 млн сделок с неоактивами, что почти в пять раз больше, чем в мае. Максимальный дневной объем торгов отмечен 17 июня. Тогда участники заключили сделок на 11,04 млрд руб.