Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 12:00 мск 2 июля цена акций «Газпрома» снизилась на 2,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 99,24 руб. Объем торгов составил 1,04 млрд руб.
На закрытие торгов 1 июля цена акций «Газпрома» составила 101,01 руб., оборот торгов достиг 3,08 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 21,7%.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.