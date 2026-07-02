Акционеры «Аптечной сети 36,6» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Решение принято в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам года.
За 2025 г. операционная прибыль компании по РСБУ составила 2,95 млрд руб., выручка – 6,45 млрд руб. Операционный денежный поток аптечной сети отрицательный, показатель составил -4,51 млрд руб.
12 мая рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный статус «Аптечной сети 36,6» на уровне BBB+(RU) и продлило статус «под наблюдением». Прогноз – «стабильный».
В «Аптечную сеть 36,6» входят аптеки «36,6» и «Горздрав». ПАО принадлежит более 2800 аптек.