Цена акций «Новатэка» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 13:25 мск 2 июля цена акций «Новатэка» снизилась на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 956,60 руб. Объем торгов составил 691,69 млн руб.
На закрытие торгов 1 июля цена акций «Новатэка» составила 972,80 руб., оборот торгов достиг 2,14 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Новатэка» снизилась на 12,8%.
«Новатэк» – крупнейший частный производитель природного газа в России, основанный Леонидом Михельсоном в 1994 г. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. На компанию приходится 12% общероссийской добычи природного газа, или 84 млрд куб. м (6-е местов в мире среди публичных компаний). Основные месторождения находятся в Ямало-Ненецком АО. Доказанные запасы углеводородов под контролем компании составляют 18 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте (3-е место в мире). Среди основные акционеров компании структуры Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, в свободном обращении на начало 2026 г. был 21% акций.