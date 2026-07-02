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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 14:45 мск 2 июля цена акций «Аэрофлота» снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 39,22 руб. Объем торгов составил 807,66 млн руб.

На закрытие торгов 1 июля цена акций «Аэрофлота» составила 40,07 руб., оборот торгов достиг 1,34 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 40%.

«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов.

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