Цена акций «Соллерса» на Мосбирже упала на 5,2%

«Соллерс» – одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, основанная в 2002 г. Специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин под собственным брендом. Производственные мощности группы превышают 200 000 автомобилей в год. Среди активов группы – Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, предприятие автосборки в Елабуге. Контролируется менеджерами компании, в свободном обращении 17% акций.