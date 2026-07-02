Цена акций «Соллерса» на Мосбирже упала на 5,2%
По состоянию на 15:00 мск 2 июля цена акций «Соллерса» снизилась на 5,22% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 292 руб. Объем торгов составил 10,33 млн руб.
На закрытие торгов 1 июля цена акций «Соллерса» составила 305 руб., оборот торгов достиг 38,40 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Соллерса» снизилась на 55,4%.
«Соллерс» – одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, основанная в 2002 г. Специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин под собственным брендом. Производственные мощности группы превышают 200 000 автомобилей в год. Среди активов группы – Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, предприятие автосборки в Елабуге. Контролируется менеджерами компании, в свободном обращении 17% акций.