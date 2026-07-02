Цена акций НЛМК на Мосбирже упала на 5,1%
По состоянию на 15:32 мск 2 июля цена акций НЛМК снизилась на 5,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 60,14 руб. Объем торгов составил 569,98 млн руб.
На закрытие торгов 1 июля цена акций НЛМК составила 63,02 руб., оборот торгов достиг 928,24 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций НЛМК снизилась на 46,9%.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – лидирующий в России производитель высококачественной стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса, ведущий историю с 1934 г. Ежегодно выпускает 14 млн т продукции 3000 наименований. На 15 предприятиях в России, Европе, США и Индии работают свыше 44 000 человек. Входит в 50 крупнейших компаний России по выручке. Контролируется Владимиром Лисиным, в свободном обращении на начало 2026 г. был 21% акций.