Цена акций НЛМК на Мосбирже упала на 5,1%

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – лидирующий в России производитель высококачественной стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса, ведущий историю с 1934 г. Ежегодно выпускает 14 млн т продукции 3000 наименований. На 15 предприятиях в России, Европе, США и Индии работают свыше 44 000 человек. Входит в 50 крупнейших компаний России по выручке. Контролируется Владимиром Лисиным, в свободном обращении на начало 2026 г. был 21% акций.