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Главная / Инвестиции /

Цена акций НЛМК на Мосбирже упала на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 15:32 мск 2 июля цена акций НЛМК снизилась на 5,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 60,14 руб. Объем торгов составил 569,98 млн руб.

На закрытие торгов 1 июля цена акций НЛМК составила 63,02 руб., оборот торгов достиг 928,24 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций НЛМК снизилась на 46,9%.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – лидирующий в России производитель высококачественной стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса, ведущий историю с 1934 г. Ежегодно выпускает 14 млн т продукции 3000 наименований. На 15 предприятиях в России, Европе, США и Индии работают свыше 44 000 человек. Входит в 50 крупнейших компаний России по выручке. Контролируется Владимиром Лисиным, в свободном обращении на начало 2026 г. был 21% акций.

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