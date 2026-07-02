Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,455-0,13%LIFE1,345-8,19%TGKN0,003-5,71%IMOEX2 250,98-3,99%RTSI906,03-3,99%RGBI112,77-0,2%RGBITR751,02-0,17%
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Яндекса» на Мосбирже упала на 4,1%

Ведомости

По состоянию на 15:33 мск 2 июля цена акций «Яндекса» снизилась на 4,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3545 руб. Объем торгов составил 1,45 млрд руб.

На закрытие торгов 1 июля цена акций «Яндекса» составила 3673 руб., оборот торгов достиг 2,31 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 14,0%.

Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформу, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её