Цена обыкновенных акций Сбербанка на Мосбирже упала на 2,1%
По состоянию на 16:51 мск 2 июля цена обыкновенных акций Сбербанка снизилась на 2,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 301,60 руб. Объем торгов составил 9,07 млрд руб.
На закрытие торгов 1 июля цена обыкновенных акций Сбербанка составила 306,68 руб., оборот торгов достиг 12,58 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций Сбербанка снизилась на 5,3%.
Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов, который ведет свою историю с 1841 г. Насчитывает в России более 110 млн активных частных клиентов и 3,5 млн корпоративных. В России работает более 10 000 отделений и около 30 000 банкоматов «Сбера». Имеет собственную экосистему, которая включает 88 млн пользователей «Сбербанка онлайн», 24 млн подписчиков «Сберпрайма», а также пользователей сервисов B2B, фудтеха, здоровья, электронной коммерции, развлечений. Является крупнейшей компанией страны по доходам и одним из крупнейших работодателей, у которого трудятся около 295 000 человек. Контролируется государством, в свободном обращении на начало 2026 г. было 48% обыкновенных и 100% привилегированных акций.