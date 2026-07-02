Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BANE1 026,5-3,93%CNY Бирж.11,462-0,07%IMOEX2 256,06-3,77%RTSI911,99-3,36%RGBI112,53-0,42%RGBITR749,49-0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 4%

Ведомости

По состоянию на 17:00 мск 2 июля цена акций «Газпрома» снизилась на 4,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 97,06 руб. Объем торгов составил 4,28 млрд руб.

На закрытие торгов 1 июля цена акций «Газпрома» составила 101,01 руб., оборот торгов достиг 3,08 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 23,4%.

«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте