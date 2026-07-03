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Цена акций «Т-технологий» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 10:52 мск 3 июля цена акций «Т-технологий» снизилась на 2,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 254,84 руб. Объем торгов составил 1,66 млрд руб.

На закрытие торгов 2 июля цена акций «Т-технологий» составила 260,18 руб., оборот торгов достиг 6,94 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Т-технологий» снизилась на 92,2%.

Международная компания публичное акционерное общество «Т-технологии» (МКПАО «Т-технологии») – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится Т-банк, один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым (считается в России иноагентом). В 2024 г. завершил редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Русский в Приморском крае. Основной акционер – группа «Интеррос» Владимира Потанина, которому принадлежит 41% холдинга, в свободном обращении на начало 2026 г. было 56% акций.

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