Цена акций «Т-технологий» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 10:52 мск 3 июля цена акций «Т-технологий» снизилась на 2,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 254,84 руб. Объем торгов составил 1,66 млрд руб.
На закрытие торгов 2 июля цена акций «Т-технологий» составила 260,18 руб., оборот торгов достиг 6,94 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Т-технологий» снизилась на 92,2%.
Международная компания публичное акционерное общество «Т-технологии» (МКПАО «Т-технологии») – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится Т-банк, один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым