«Бизнес-лэнд» допустил техдефолт при выплате очередного купона облигаций
Управляющая компания крупного ТРК «Евролэнд» в Иванове ООО «Бизнес-лэнд» допустила технический дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 17,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Причиной указана налоговая задолженность и наличие у компании отрицательного сальдо по налогам перед ИФНС. Это привело к блокировкам основных расчетных и залоговых счетов. Эмитент заявил, что планирует полностью выполнить обязательства в ближайшие 10 дней.
В апреле рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Бизнес-лэнд» на уровне B-.ru. Прогноз по кредитному рейтингу – «рейтинг на пересмотре – неопределенный прогноз».