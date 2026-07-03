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«Бизнес-лэнд» допустил техдефолт при выплате очередного купона облигаций

Ведомости

Управляющая компания крупного ТРК «Евролэнд» в Иванове ООО «Бизнес-лэнд» допустила технический дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 17,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Причиной указана налоговая задолженность и наличие у компании отрицательного сальдо по налогам перед ИФНС. Это привело к блокировкам основных расчетных и залоговых счетов. Эмитент заявил, что планирует полностью выполнить обязательства в ближайшие 10 дней.

В апреле рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Бизнес-лэнд» на уровне B-.ru. Прогноз по кредитному рейтингу – «рейтинг на пересмотре – неопределенный прогноз».

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