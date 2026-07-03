«Бизнес-лэнд» допустил техдефолт при выплате очередного купона облигаций

Причиной указана налоговая задолженность и наличие у компании отрицательного сальдо по налогам перед ИФНС. Это привело к блокировкам основных расчетных и залоговых счетов. Эмитент заявил, что планирует полностью выполнить обязательства в ближайшие 10 дней.