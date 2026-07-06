«Инкаб холдинг» намерен полностью погасить рыночный долг за 12 месяцев
ПАО «Инкаб холдинг» намерено в течение ближайших 12 месяцев полностью ликвидировать рыночный долг. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративных данных.
Величина чистого консолидированного долга группы на 30 июня составила 1,65 млрд руб. Компания планирует оставить только целевой льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в объеме 750 млн руб. под 3% годовых. Эти средства направлены на развитие стратегического проекта – завода по производству подводного оптического кабеля для морских линий связи.
30 июня «Инкаб» уже досрочно погасил кредиты на сумму 1,04 млрд руб. Еще более 800 млн руб. будут выплачены Сбербанку в счет погашения долга до конца июля. Компания отметила, что снижение долга только по данным обязательствам высвобождает для группы более 345 млн руб. ежегодных процентных платежей.
По итогам 2025 г. по МСФО выручка «Инкаб холдинга» снизилась на 18% и составила 4,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 59% и составила 80 млн руб. Чистый долг общества на конец года составил 3,7 млрд руб. с учетом лизинга.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрел 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.