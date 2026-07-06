Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже выросла на 4,2%
По состоянию на 12:03 мск 6 июля цена акций ГК «Самолет» выросла на 4,21% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 310,20 руб. Объем торгов составил 730,34 млн руб.
На закрытие торгов 3 июля цена акций ГК «Самолет» составила 303,40 руб., оборот торгов достиг 1,93 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 74,2%.
Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.