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Акции «Газпром нефти» резко подешевели после выплаты дивидендов

Ведомости

По состоянию на 12:40 мск 6 июля цена акций «Газпром нефти» снизилась на 6% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 425,9 руб. Объем торгов составил 149,07 млн руб.

На закрытие торгов 3 июля цена акций «Газпром нефти» составила 447,55 руб., оборот торгов достиг 506,12 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпром нефти» снизилась на 18,5%.

Сегодня «Газпром нефть» закроет дивидендный реестр, в связи с чем в ценах ее акций образовался дивидендный гэп. Компания выплатит дивиденды за 2025 г. в размере 28,11 руб. на акцию.

«Газпром нефть» – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, основанная в 1995 г. как «Сибирская нефтяная компания». Основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Среди активов более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом, а также около 2400 АЗС. Контролирует Московский и Омский НПЗ. Имеет долю в совместной с «Роснефтью» нефтегазовой компании «Славнефть», контролирующей «Ярославнефтеоргсинтез». Крупнейшим акционером является ПАО «Газпром», в свободном обращении 4% акций.

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