Цена акций X5 на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 13:14 мск 6 июля цена акций X5 снизилась на 2,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2192,50 руб. Объем торгов составил 2,33 млрд руб.
На закрытие торгов 3 июля цена акций X5 составила 2222 руб., оборот торгов достиг 2,17 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций X5 снизилась на 35,1%.
«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращении 29% акций компании.