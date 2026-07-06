Акционеры «Элемента» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Группа «Элемент» получила выручку в 2025 г. в размере 38,6 млрд руб., что на 12% меньше 2024 г. Выручка сегмента точного машиностроения при этом выросла на 122% до 7,55 млрд руб. Общий чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. Рентабельность по EBITDA снизилась до 13%.