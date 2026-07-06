Акционеры «Элемента» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры группы «Элемент» одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Это следует из сообщения в центре корпоративной информации.
Часть чистой прибыли в размере 72,8 млн руб. направят на формирование резервного фонда ПАО, остальную часть в 1,3 млрд руб. распределять не будут, следует из решения.
Совет директоров «Элемента» рекомендовал не выплачивать долю 29 мая.
Группа «Элемент» получила выручку в 2025 г. в размере 38,6 млрд руб., что на 12% меньше 2024 г. Выручка сегмента точного машиностроения при этом выросла на 122% до 7,55 млрд руб. Общий чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. Рентабельность по EBITDA снизилась до 13%.