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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Фармсинтеза» на Мосбирже выросла на 7,8%

Ведомости

По состоянию на 14:08 мск 6 июля цена акций «Фармсинтеза» выросла на 7,78% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1,38 руб. Объем торгов составил 10,21 млн руб.

На закрытие торгов 3 июля цена акций «Фармсинтеза» составила 1,30 руб., оборот торгов достиг 6,51 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Фармсинтеза» снизилась на 57,1%.

«Фармсинтез» – одна из крупнейших в России биофармацевтических компаний, основанная в 1996 г. Производственный комплекс площадью 935 кв. м расположен в Ленинградской области. Компания владеет портфелем инновационных препаратов с высоким потенциалом на рынке, таких как неовир, сегидрин, феназид и др.

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