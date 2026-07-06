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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 14:08 мск 6 июля цена акций «Яндекса» выросла на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3478 руб. Объем торгов составил 1,39 млрд руб.

На закрытие торгов 3 июля цена акций «Яндекса» составила 3487,50 руб., оборот торгов достиг 3,45 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 14,4%.

Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформу, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.

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