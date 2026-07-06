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Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 14:35 мск 6 июля цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 2,00% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 38,84 руб. Объем торгов составил 454,75 млн руб.

На закрытие торгов 3 июля цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» составила 39,48 руб., оборот торгов достиг 910,15 млн руб.

За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 25,8%.

ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, которая ведет свою историю с 1977 г. Осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. С 1984 г. компанией руководит Владимир Богданов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций.

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