Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже упала на 2%

ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, которая ведет свою историю с 1977 г. Осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. С 1984 г. компанией руководит Владимир Богданов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций.