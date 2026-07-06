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Совет директоров «Циана» одобрил процедуру байбэка

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Циан» одобрил процедуру байбэка на сумму до 4 млрд руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Срок реализации составит 12 месяцев. Акции выкупит дочерняя структура компании – АО «Ц-решения» Выкуп начнется во второй половине июля и будет проходить на торгах Мосбиржи.

«Циан» ожидает, что реализация байбэка поспособствует созданию долгосрочной стоимости для акционеров. Совет директоров и менеджмент компании отметили, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает стоимость бизнеса и его долгосрочные перспективы.

На фоне сообщений о байбэке цена акций «Циана» выросла на 8,2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 514 руб. Объем торгов составил 296,2 млн руб. На закрытие торгов 3 июля цена акций «Циана» составила 480,40 руб., оборот торгов достиг 100,90 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Циана» снизилась на 12,0%.

Международная компания публичное акционерное общество «Циан» (МКПАО «Циан») – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. По данным на первое полугодие 2025 г., на «Циане» было представлено 2,1 млн объявлений, а активность составила 20 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.

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