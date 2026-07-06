Совет директоров «Циана» одобрил процедуру байбэка
Срок реализации составит 12 месяцев. Акции выкупит дочерняя структура компании – АО «Ц-решения» Выкуп начнется во второй половине июля и будет проходить на торгах Мосбиржи.
«Циан» ожидает, что реализация байбэка поспособствует созданию долгосрочной стоимости для акционеров. Совет директоров и менеджмент компании отметили, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает стоимость бизнеса и его долгосрочные перспективы.
На фоне сообщений о байбэке цена акций «Циана» выросла на 8,2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 514 руб. Объем торгов составил 296,2 млн руб. На закрытие торгов 3 июля цена акций «Циана» составила 480,40 руб., оборот торгов достиг 100,90 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Циана» снизилась на 12,0%.
Международная компания публичное акционерное общество «Циан» (МКПАО «Циан») – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. По данным на первое полугодие 2025 г., на «Циане» было представлено 2,1 млн объявлений, а активность составила 20 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.