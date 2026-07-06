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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Магнита» на Мосбирже упала на 2,2%

Ведомости

По состоянию на 16:49 мск 6 июля цена акций «Магнита» снизилась на 2,22% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1775,50 руб. Объем торгов составил 596,06 млн руб.

На закрытие торгов 3 июля цена акций «Магнита» составила 1805 руб., оборот торгов достиг 597,91 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Магнита» снизилась на 51,0%.

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука Вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Всего насчитывается около 33 000 магазинов в 4800 населенных пунктах РФ, которые ежедневно посещают 19 млн покупателей. В контуре «Магнита» также 7 агропромышленных производств, 13 производственных площадок, 55 распределительных центров, склады общей площадью более 2 млн кв. м и автопарк в 7900 грузовых автомобилей. 20% продаж приходится на собственные торговые марки. Входит в 10 крупнейших по выручке компаний России. 29% капитала под контролем Marathon Group, основанной Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, 69% акций в свободном обращении.

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