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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже упала на 4%

Ведомости

По состоянию на 16:53 мск 6 июля цена акций «Аэрофлота» снизилась на 4,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 37,46 руб. Объем торгов составил 905,23 млн руб.

На закрытие торгов 3 июля цена акций «Аэрофлота» составила 38,83 руб., оборот торгов достиг 1,04 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 40,5%.

«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов. РФ контролирует 74% компании, в свободном обращении 25% обыкновенных акций.

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