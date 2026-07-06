Акции ВТБ опустились до исторического минимума

Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.