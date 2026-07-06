Акции ВТБ опустились до исторического минимума
По состоянию на 18:00 мск 6 июля цена акций ВТБ снизилась на 10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 63,29 руб. В моменте сделки проходили по 62,63 руб, и это минимальное значение с момента IPO в 2027 году. Оборот торгов составил 27,3 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 30,3%.
Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.