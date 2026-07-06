Российский рынок акций завершает день падением
По состоянию на 18:40 мск 6 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,23% и составил 2 192,82. Индекс РТС снизился на 3,16% и составил 885,97.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Циан» – 494,80 руб. (+4,42%)
«Фикс Прайс» – 0,40 руб. (+0,50%)
ПИК – 549,50 руб. (+0,40%)
«Ренессанс страхование» – 77 руб. (+0,21%)
«Русснефть» – 70,75 руб. (+0,14%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ВТБ – 62,91 руб. (-11,05%)
АФК «Система» – 9,98 руб. (-7,80%)
«Юнипро» – 0,90 руб. (-6,90%)
«ЭсЭфАй» – 505,20 руб. (-6,87%)
Общий объем торгов заметно вырос и составил 124,77 млрд руб.
Очередной неудачный день для биржи на фоне новостей о падении цен российской нефти Urals. Рынок «от всего устал», говорят аналитики, и уже не реагирует на какой-либо позитив.