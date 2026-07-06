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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершает день падением

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 6 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,23% и составил 2 192,82. Индекс РТС снизился на 3,16% и составил 885,97.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Циан» – 494,80 руб. (+4,42%)

«Фикс Прайс» – 0,40 руб. (+0,50%)

ПИК – 549,50 руб. (+0,40%)

«Ренессанс страхование» – 77 руб. (+0,21%)

«Русснефть» – 70,75 руб. (+0,14%)

В аутсайдерах торгов оказались:

ВТБ – 62,91 руб. (-11,05%)

АФК «Система» – 9,98 руб. (-7,80%)

«Юнипро» – 0,90 руб. (-6,90%)

«ЭсЭфАй» – 505,20 руб. (-6,87%)

Общий объем торгов заметно вырос и составил 124,77 млрд руб.

Очередной неудачный день для биржи на фоне новостей о падении цен российской нефти Urals. Рынок «от всего устал», говорят аналитики, и уже не реагирует на какой-либо позитив.

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