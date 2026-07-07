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Главная / Инвестиции /

Цена акций Х5 резко упала после дивидендной отсечки

Ведомости

По состоянию на 10:15 мск 7 июля цена акций Х5 снизилась на 14% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1816,5 руб. Объем торгов составил 1,68 млрд руб.

На закрытие торгов 6 июля цена акций Х5 составила 2148,50 руб., оборот торгов достиг 8,45 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ИКС 5 снизилась на 43,7%.

Акции компании сегодня торгуются без дивидендов, что и привело к резкому снижению цены.

«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращениии 29% акций компании.

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