Цена акций «Группы Астра» на Мосбирже упала на 7,1%
По состоянию на 11:43 мск 7 июля цена акций «Группы Астра» снизилась на 7,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 152,70 руб. Объем торгов составил 107,68 млн руб.
На закрытие торгов 6 июля цена акций «Группы Астра» составила 162,55 руб., оборот торгов достиг 173,21 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Группы Астра» снизилась на 61,0%.
«Группа Астра» – ведущий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения, была создана в 2008 г. и ведет деятельность в России и Белоруссии. Группа входит в 30 самых дорогих компаний Рунета, является лидером среди российских разработчиков. Флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г., а всего в экосистеме группы свыше 35 продуктов и сервисов.