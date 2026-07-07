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Российский рынок акций уверенно снижается

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 7 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,83% и составил 2 132,08. Индекс РТС снизился на 2,81% и составил 861,56.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали акции МКБ – 8,48 руб. (+3,18%)

В аутсайдерах торгов оказались:

X5 – 1816,50 руб. (-14,09%)

«М.видео» – 45,30 руб. (-8,95%)

• «ЭсЭфАй» – 475 руб. (-8,13%)

• «Сегежа» – 0,54 руб. (-6,82%)

• «Группа Астра» – 152,50 руб. (-6,73%)

Общий объем торгов составил 45,75 млрд руб.

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