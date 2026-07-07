Российский рынок акций уверенно снижается
По состоянию на 12:00 мск 7 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,83% и составил 2 132,08. Индекс РТС снизился на 2,81% и составил 861,56.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали акции МКБ – 8,48 руб. (+3,18%)
В аутсайдерах торгов оказались:
• X5 – 1816,50 руб. (-14,09%)
• «М.видео» – 45,30 руб. (-8,95%)
• «ЭсЭфАй» – 475 руб. (-8,13%)
• «Сегежа» – 0,54 руб. (-6,82%)
• «Группа Астра» – 152,50 руб. (-6,73%)
Общий объем торгов составил 45,75 млрд руб.