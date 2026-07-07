Российский рынок акций пытается отыграть часть падения
По состоянию на 16:00 мск 7 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,82% и составил 2 154,25. Индекс РТС снизился на 1,82% и составил 870,39.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Мечел» ап – 32,80 руб. (+6,18%)
Группа «Позитив» – 788,60 руб. (+4,54%)
МКБ – 8,54 руб. (+4,26%)
«Т-Технологии» – 251,08 руб. (+1,06%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Х5 – 1805,50 руб. (-14,47%)
«М.видео» – 44,55 руб. (-10,26%)
«ЭсЭфАй» – 473,40 руб. (-8,32%)
«Новабев групп» – 230 руб. (-6,17%)
«Полюс» – 1743,40 руб. (-5,77%)
Общий объем торгов составил 99,38 млрд руб..