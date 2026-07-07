Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
POSI808,8+7,32%CNY Бирж.11,226+0,38%IMOEX2 170,2-1,09%RTSI877,17-1,05%RGBI111,11-0,71%RGBITR741,48-0,65%
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций пытается отыграть часть падения

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 7 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,82% и составил 2 154,25. Индекс РТС снизился на 1,82% и составил 870,39.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 99,38 млрд руб..

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте