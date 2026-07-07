Цена акций «Группы Позитив» на Мосбирже выросла на 7,2%
По состоянию на 16:23 мск 7 июля цена акций «Группы Позитив» выросла на 7,25% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 801,40 руб. Объем торгов составил 840,57 млн руб.
На закрытие торгов 6 июля цена акций «Группы Позитив» составила 754,40 руб., оборот торгов достиг 489,12 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Группы Позитив» снизилась на 37,3%.
«Группа Позитив» – ведущая российская публичная IT-компания, разрабатывающая продукты, решения и сервисы в сфере кибербезопасности, основанная в 2002 г. в Москве. Группа имеет более 25 продуктов и 500 партнеров. Основую выручку, которая в 2024 г. превысила 10 млрд руб., приносят такие решения, как система выявления инцидентов в ИТ-инфраструктуре MaxPatrolSIEM, система для объективной оценки уровня защищенности ИТ-инфраструктуры приложения MaxPatrol 8, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, система глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery и др. Основным акционером является основатель Юрий Максимов, 24% акций на начало 2026 г. было в свободном обращении.