Цена акций ВТБ на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 16:47 мск 7 июля цена акций ВТБ выросла на 2,00% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 65,11 руб. Объем торгов составил 22,71 млрд руб.
На закрытие торгов 6 июля цена акций ВТБ составила 62,94 руб., оборот торгов достиг 37,74 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 33,0%.
Ранее цены бумаг ВТБ опускались до исторических минимумов. Как отмечают аналитики, инвесторы были разочарованы дивидендной политикой банка, от которой ожидали большей агрессивности. Не добавляла оптимизма и допэмиссия под партнерство с Wildberries, что повысило риски разводнения капитала.
Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.