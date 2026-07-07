Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,285+0,91%CHKZ14 350-1,03%YAKG29,55-5,29%IMOEX2 190,39-0,17%RTSI906,42+2,25%RGBI111,47-0,38%RGBITR743,82-0,34%
Главная / Инвестиции /

Цена акций ВТБ на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 16:47 мск 7 июля цена акций ВТБ выросла на 2,00% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 65,11 руб. Объем торгов составил 22,71 млрд руб.

На закрытие торгов 6 июля цена акций ВТБ составила 62,94 руб., оборот торгов достиг 37,74 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 33,0%.

Ранее цены бумаг ВТБ опускались до исторических минимумов. Как отмечают аналитики, инвесторы были разочарованы дивидендной политикой банка, от которой ожидали большей агрессивности. Не добавляла оптимизма и допэмиссия под партнерство с Wildberries, что повысило риски разводнения капитала.

Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её