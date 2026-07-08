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8 июля 2026
Инвестиции
Новости компаний
/ Инвестиции
Цена акций «Магнита» на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
Акции «Полюса» упали более чем на 13% после новости о приостановке дивидендов
/ Инвестиции
Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 2,1%
/ Инвестиции
Цена акций «Инкаба» на Мосбирже упала на 5,1%
/ Инвестиции
«Полюс» приостановит выплату дивидендов до 2030 года
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 8 июля
/ Инвестиции
Мосбиржа будет следить за манипулированием рынком с помощью ИИ
/ Инвестиции
Цена акций «Полюса» на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
Продажи белорусского бензина резко сократились на Петербургской бирже
7 июля 2026
/ Инвестиции
Может ли индекс Мосбиржи опуститься до нуля
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже 7 июля
/ Инвестиции
Акции МГКЛ в рамках байбэка выкупит дочерняя «Команда МГКЛ»
/ Инвестиции
ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП
/ Инвестиции
«Циан» не будет использовать выкупленные в рамках байбэка акции для M&A или SPO
/ Инвестиции
Цена акций ВТБ на Мосбирже выросла на 2%
/ Инвестиции
Цена акций «Группы Позитив» на Мосбирже выросла на 7,2%
/ Инвестиции
Акции «М.видео» обновили минимум с 2009 года
/ Инвестиции
Минфин не будет проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ
/ Инвестиции
Российский рынок акций пытается отыграть часть падения
/ Инвестиции
«Домклик»: в июне выдачи льготной ипотеки выросли на 74%
/ Инвестиции
Российский рынок акций уверенно снижается
/ Инвестиции
«Сибавтотранс» готов провести ОСВО по всем выпускам облигаций
/ Инвестиции
Цена акций «Группы Астра» на Мосбирже упала на 7,1%
/ Инвестиции
Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца 2022 года
/ Инвестиции
Индекс российских гособлигаций в моменте упал ниже 111 пунктов
/ Инвестиции
Цена акций Х5 резко упала после дивидендной отсечки
/ Инвестиции
Brent подорожала до $73 за баррель
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 7 июля
6 июля 2026
/ Инвестиции
Роботы, чипы и локализация: какие достижения и чаяния обсудили на «Иннопроме»
/ Инвестиции
Объем сделок с драгметаллами на Мосбирже в июне почти утроился
/ Инвестиции
Только два ПИФа фининфлюенсеров обогнали традиционных конкурентов по доходности
/ Мнения
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Инвестиции
/
час назад
Цена акций «Полюса» на Мосбирже упала на 2%
Ведомости
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