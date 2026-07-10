«Синара» разместит два выпуска облигаций на общую сумму не менее 5 млрд рублей

Первый выпуск – с переменным купоном. Планируется, что спред к ключевой ставке Банка России составит не более 445 базисных пунктов. Второй выпуск будет обладать фиксированным купоном на весь срок обращения, ориентировочно – 18% годовых. Как отметили представители компании, к моменту погашения по облигациям ожидается доходность не более 19,56% годовых.