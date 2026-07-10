«Синара» разместит два выпуска облигаций на общую сумму не менее 5 млрд рублей
Холдинг «Синара – транспортные машины» планирует разместить два выпуска биржевых облигаций серии 001Р-07 и 001Р-08, совокупный объем которых превысит 5 млрд руб., сообщила компания.
Первый выпуск – с переменным купоном. Планируется, что спред к ключевой ставке Банка России составит не более 445 базисных пунктов. Второй выпуск будет обладать фиксированным купоном на весь срок обращения, ориентировочно – 18% годовых. Как отметили представители компании, к моменту погашения по облигациям ожидается доходность не более 19,56% годовых.
Срок до оферты обоих выпусков «Синара – транспортные машины» составит три года. Выплаты по купонам обоих выпусков облигаций будут происходить каждые 30 дней. Цена размещения облигаций и их номинал совпадают – 1000 руб. Выпуск 001Р-08 будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-07 – только квалифицированным инвесторам.
Сбор книг заявок будет происходить 17 июля 2026 г., торги, согласно планам, начнутся 21 июля 2026 г. Организатором размещения выступает банк «Синара».
«Синара – транспортные машины» – производитель железнодорожной техники. В 2025 г. выручка холдинга по МСФО достигла 123,1 млрд руб., увеличившись на 3,8% в сравнении с 2024 г. К концу периода отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5 против 3,4 в 2024 г.