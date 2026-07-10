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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Ленты» на Мосбирже упала на 5%

Ведомости

По состоянию на 16:32 мск 10 июля цена акций «Ленты» снизилась на 5,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1626 руб. Объем торгов составил 109,98 млн руб.

На закрытие торгов 9 июля цена акций «Ленты» составила 1732 руб., оборот торгов достиг 110,57 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Ленты» выросла на 16,1%.

Международная компания публичное акционерное общество «Лента» (МКПАО «Лента») – один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров, основанный в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома, а также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн. Среди активов около 6300 розничных магазинов общей торговой площадью 2,9 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России, которые посещают 4 млн покупателей ежедневно. Основным владельцем является «Севергрупп» Алексея Мордашова, в свободном обращении 21% акций.

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